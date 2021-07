“6인치가 대세” 상반기 OLED폰 6인치 비율 97.5%

[아시아경제 구은모 기자] 올해 상반기 출시된 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 스마트폰의 절대 다수가 6인치대 디스플레이를 사용하는 것으로 나타났다.

13일 시장조사기관 유비리서치는 상반기 출시한 OLED 디스플레이 스마트폰 97.5%가 6인치대 디스플레이를 사용했다고 밝혔다.

상반기 출시된 OLED 스마트폰은 총 122개로 이 가운데 6인치대가 119개로 절대 다수를 차지했고, 8인치대 모델과 5인치대 모델이 각각 2개와 1개로 나타났다. 7인치대 모델은 출시되지 않았다.

디스플레이 디자인별로는 펀치홀 디자인이 적용된 모델이 103종로 가장 많이 출시됐고, 노치 디자인 모델(13종)과 내로우 베젤 디자인 모델(6개)이 뒤를 이었다. 지난해와 마찬가지로 홈 버튼이 들어간 제품은 출시되지 않았다.

해상도는 400~500ppi(pixel per inch·인치당 픽셀수) 모델이 64개로 점유율 52.5%를 차지했고, 400ppi 미만이 48개, 500ppi 이상이 10개로 집계됐다. 마지막으로 국가별로는 중국이 104개로 가장 많았고, 한국은 12개, 대만 4개, 일본과 독일은 각각 1개씩 출시했다.

