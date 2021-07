文대통령, 14일 청와대에서 '한국판뉴딜 2.0' 국민 보고

文대통령이 기조연설로 한국판뉴딜 2.0선언…제4차 한국판 뉴딜 전략회의 주재

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 14일 오전 청와대에서 '한국판 뉴딜 2.0 - 미래를 만드는 나라 대한민국(제4차 한국판 뉴딜 전략회의)'를 주재한다.

임세은 청와대 부대변인은 13일 "내일 회의는 코로나19 경제위기를 극복하고 경제·사회 구조의 변화에 선제적으로 대응하기 위한 한국판 뉴딜 종합계획 발표 1주년을 맞아, 한국판 뉴딜 2.0을 국민에 보고하고 전략을 논의하기 위한 자리"라고 말했다.

문재인 대통령은 기조연설을 통해 ‘한국판 뉴딜 2.0’을 선언할 예정이다. 아울러 이날 행사에서는 한국판 뉴딜 1.0과 관련한 △한국판 뉴딜 소개 △더불어민주당 정책위의장의 한국판 뉴딜 확산과 착근을 위한 정책 노력에 대한 브리핑 △한국판 뉴딜 현장 우수사례 소개가 이어진다.

한국판 뉴딜 2.0과 관련해서는 △대한상의 상근부회장의 뉴딜 관련 산업계 전략 및 투자방향 발표△'국민제안, 뉴딜에 바란다' 영상 상영 △경제부총리의 한국판 뉴딜 2.0 세부정책방안 보고 △'2025년 뉴딜로 변화하는 미래 대한민국' 영상 상영 등이 이어진다.

임 부대변인은 "4차 전략회의는 최근의 방역상황을 고려해 참석자 규모를 발표자 만으로 대폭 축소했으며, 참석자 사전 PCR 검사, 사전영상 촬영을 통한 현장발언 최소화 등 방역지침을 준수하여 진행할 예정"이라고 설명했다.

