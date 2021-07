[아시아경제 박지환 기자] DL건설 DL건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 36,050 전일대비 200 등락률 +0.56% 거래량 20,953 전일가 35,850 2021.07.13 10:35 장중(20분지연) 관련기사 내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드[e공시 눈에 띄네]코스피-25일DL건설, 1분기 영업이익 630억원…전년동기대비 9.8%↓ close 은 목동 651-1번지 일원 가로주택 정비사업 공사를 수주했다고 13일 공시했다.

계약금액은 1122억원 규모이다. 이는 지난해 매출 대비 6.47%에 해당한다.

박지환 기자