두산인프라코어 유럽법인, 월간 건설기계 최대 판매실적 달성

영국·이탈리아 등서 총 543대 팔아

1990년 유럽 진출 이후 월 최대 판매량

[아시아경제 김흥순 기자] 두산인프라코어 유럽법인(DIEU)은 지난달 건설기계 총 543대를 판매해 1990년 유럽에 진출한 이래 월간 최대 판매실적을 달성했다고 13일 밝혔다.

기존 DIEU의 월간 최대 판매실적은 2019년 4월에 수립한 504대였다. 이번 실적은 두산인프라코어가 올해 초 수립한 월 판매 목표를 13% 초과 달성한 수치다. 부품 매출에서도 연초 계획대비 132% 수준인 약 520만 유로의 매출을 올려 월간 기준 최대 매출액을 달성했다.

두산인프라코어는 영국과 이탈리아 등의 판매량 증가가 이번 실적을 견인했다고 설명했다. 실제 해당 지역에서 지난달 크롤러 굴착기 판매량은 전년 동기 대비 21% 가량 증가했다.

DIEU는 코로나19 여파로 고객 접촉이 제한된 상황에서도 소셜미디어 노출 확대와 함께 온라인 신제품 론칭쇼와 버츄얼 쇼룸 등 온라인 마케팅을 강화해왔다. 또 시장 맞춤형 프로모션과 선제적인 재고 관리, 대형 고객 공략 강화 등을 병행해 유럽시장 시장 점유율을 확대해가고 있다.

올해 하반기에도 중형 굴착기 신기종을 출시하고, 휠로더와 굴절식 덤프트럭 판매를 확대하며 시장을 공략할 계획이다. 정관희 DIEU법인장(상무)은 "유럽 주요국가를 중심으로 판매량이 늘면서 수익성이 개선되고 있다"며 "하반기에도 적극적인 영업전략을 통해 시장 지배력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 두산인프라코어 북미법인(DINA)에서도 지난 4월 건설기계 총 210대를 판매해 1994년 북미 진출 이후 월간 최대 판매량을 기록한 바 있다.

