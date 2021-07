뚜레쥬르, 든든 식사빵 ‘고소미 브레드’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 덥고 습한 날씨로 뜨거운 불 앞에서 식사 준비하기 힘든 요즘 CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 뚜레쥬르는 식사 걱정을 해결해 줄 신제품을 선보였다.

13일 출시된 ‘잡곡 듬뿍 고소미 브레드’는 부드럽고 폭신한 질감의 곡물빵에 햄프씨드를 듬뿍 올려 고소하게 톡톡 터지는 식감이 조화롭다. 잡곡을 풍부하게 넣어 한 끼 식사로 든든하게 즐기기 좋다. 커피나 음료와 함께 담백하게 먹거나, 샐러드에 곁들이면 한 여름에도 시원한 식사가 완성된다.

‘크림치즈 고소미 브레드’는 잡곡 듬뿍 고소미 브레드에 프랑스산 고급 크림치즈 ‘르갈 크림치즈’를 샌드해 더욱 풍성한 맛을 낸다.

무더위에 지치기 쉬운 오후, 간식으로 제격인 디저트 제품도 눈길을 끈다. ‘고소미 꿀 러스크’는 곡물빵에 달콤한 꿀을 듬뿍 발라 구운 러스크에 아몬드 토핑까지 더해 고소함의 정수를 보여준다. ‘고구마 왔 슈’는 귀여운 고구마 모양 슈에 부드러운 커스터드 생크림과 달콤한 고구마 크림을 가득 채웠다. ‘소보로 만난 앙넛’은 바삭한 소보로를 덮은 도넛 속 달콤한 백앙금을 가득 넣었다.

시원한 할인 혜택 SKT ‘티데이(T Day)’도 진행한다. SKT T멤버십 고객이라면 누구나 14일 오전 9시부터 자정까지 단 하루 동안 뚜레쥬르 매장에서 제품 구매 시 1000원당 300원 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인 전 구매 금액 최대 2만원 내에서 멤버십 카드당 1회에 한해 최대 6000원까지 할인 받을 수 있다.

T Day 혜택 이용 시 같은 날 T멤버십 상시 할인 혜택도 이용 가능하며, 결제 1건 당 1가지 혜택만 적용 가능하다. 다른 쿠폰 및 할인, 기프티콘 금액권과 함께 사용할 수 없으며, 온라인 쇼핑몰 및 배달 앱에서는 적용 불가하다.

