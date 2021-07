기재차관 "코로나 확산세 엄중…국내외 금융시장 변동성 확대"

13일 거시경제금융회의 개최

[세종=아시아경제 손선희 기자] 최근 코로나19 변이 바이러스 등 영향으로 세계적으로 확진자 수가 증가세를 보이면서 글로벌 금융시장의 변동성이 다소 확대되고 있다고 정부는 13일 진단했다. 국내 금융시장 역시 글로벌 시장 영향을 받는 데다, 4차 대유행이 시작되면서 변동성이 커지고 있는 만큼 리스크 관리가 중요하다고 당부했다.

이억원 기획재정부 1차관은 이날 오전 서울 중구 은행회관에서 주요 금융기관 관계자가 참석한 가운데 거시경제금융회의를 개최하고 "최근 들어 변이 바이러스 확산에 따른 경기 회복세 둔화에 대한 경계감과 기업 실적 개선에 대한 기대감이 엇갈리며 주가의 변동성이 커졌다"며 "미국 국채금리도 2월 말 이후 최저수준으로 하락하는 등 전반적으로 국제금융시장의 변동성이 다소 확대되는 상황"이라고 분석했다.

국내 실물경제에 대해서는 "수출과 투자의 호조세가 지속되는 가운데, 경기선행지수와 심리·속보지표 등이 양호한 흐름을 견지하는 등 전반적인 회복흐름이 이어지고 있는 상황"이라면서도 "최근 코로나 확진자 수가 급증하고 거리두기 단계가 격상되는 등 코로나 상황이 엄중하다"고 우려했다. 아울러 "국내 금융시장은 글로벌 금융시장에서의 등락에 영향을 받는 가운데 국내 코로나 확산 경계감 등으로 변동성이 일부 확대되는 모습"이라고 덧붙였다.

이 차관은 다만 "우리 실물경제가 그간 빠른 회복세를 보여 왔고, 견고한 대외건전성이 유지되고 있는 점 등에 힘입어 변동폭은 제한을 받는 모습"이라며 "변이바이러스 등과 관련한 불확실성이 상존함에 따라 향후 금융시장의 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없는 만큼, 금융시장과 리스크 요인들에 대한 모니터링을 강화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

이 차관은 "어렵게 맞이한 경제의 회복국면을 지켜나가고 코로나 위기를 완전히 극복하기 위해서는 리스크 관리가 무엇보다 중요한 시점"이라며 "상황별로 가동 가능한 조치들을 지속적으로 점검해 나갈 것"이라고 강조했다.

