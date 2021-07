사학혁신 지원사업 5개 대학 선정…2년간 20억 지원

상지대, 성공회대, 성신여대, 조선대, 평택대 5곳 선정

자문단 꾸려 컨설팅 제공…향후 제도화 추진

[아시아경제 한진주 기자] 상지대, 성공회대, 성신여대, 조선대, 평택대가 교육부의 사학혁신 지원사업에 선정됐다.

교육부는 사학혁신 지원사업 수행 대학 5개교를 발표하고 학교당 2년간 20억원을 지원한다고 13일 밝혔다.

선정된 대학들은 사학의 투명성과 공공성 강화를 위한 혁신과제를 수행하게 된다. 선정된 대학들이 사업계획서에서 제시한 혁신 과제 중에는 ▲상시 내부회계 통제시스템 구축 ▲법인의 개방이사 확대 ▲교직원 징계위원회에 개방이사 의무적 참여 등이 있다.

상지대는 이사회 의결에 대한 이의제기 제도를 마련했다. 성공회대는 개방이사를 법정 기준(이사 정수 1/4)보다 추가하는 안을 추진한다. 성신여대는 개방이사를 교·직원 징계위원회에 필수적으로 포함시키기로 했다. 조선대는 법인 산하기관 회계관리를 위한 내부회계 관리제도를 구축·운영한다. 평택대는 표준화된 인사관리시스템을 구축하기로 했다.

교육부는 전문가들로 구성된 자문단을 운영해 대학별 컨설팅을 실시해 사업성과를 높일 계획이다. 아울러 우수 혁신 사례를 타 대학에 확산하고 제도화하겠다는 방침이다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "이번에 선정된 대학들이 다양한 사학혁신 성과를 냄으로써 전체 사립대학의 투명성·공공성 강화를 견인하기를 기대하며, 이를 뒷받침하기 위해 교육부도 적극적으로 협력·지원하겠다"고 밝혔다.

