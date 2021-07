광진구 '청소년 e-스포츠 대회' 개최

지역 내 중·고등학생 대상으로 7월16일까지 선착순 접수... 오는 31일 본선전 온라인 진행 및 유튜브 생중계

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 오는 31일 지역 내 중·고등학생을 대상으로 청소년 e-스포츠 대회를 온라인으로 개최한다.

이번 사업은 학업 스트레스로 지쳐있는 청소년들에게 활력을 불어 넣고 e-스포츠가 단순한 오락이 아닌 스포츠 종목으로 인식될 수 있는 계기를 제공하기 위해 마련됐다.

구는 많은 청소년들의 대회 참여를 유도하기 위해 경기종목을 선호도가 가장 높은 롤(LEAGUE OF LEGENDS)로 정했다.

코로나19 상황에도 걱정 없이 참여할 수 있도록 예선전(7월24~25일)과 본선전(7월31일) 모두 온라인으로 치룰 계획이며, 본선전은 유튜브를 통해 생중계로 진행될 예정이다.

이번 대회는 5명의 팀원으로 구성된 32개 팀을 모집한다. 오는 16일까지 홍보 포스터의 QR코드를 통해 신청 가능, 자세한 사항은 광진구청 홈페이지 내 알림판을 참고하거나 교육지원과로 문의하면 된다.

김선갑 광진구청장은 “이번 청소년 e-스포츠 대회를 통해 코로나19와 학업에 지쳐있는 청소년들이 활기를 찾길 바란다”고 말했다.

