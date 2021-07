시장 이긴 통신株, 웃음소리 더 커진다

통신업지수 올해 들어 32.7%↑…코스피 상승률 9.3% '압도'

실적 개선·배당 기대감 커져

[아시아경제 이민우 기자] 통신주 주가가 시장 수익률을 4주만에 웃돌았다. 5G 매출이 안정화되면서 통신3사들이 장기적인 실적 상승세에 들어섰다는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

12일 한국거래소에 따르면 코스피 통신업지수는 지난주(7~9일) 0.31% 오른 433.05에 마감했다. 같은 기간 코스피는 1.9% 떨어진 점을 고려하면 선방한 셈이다. 코스피가 사상 최고치를 경신하는 동안 다소 주춤했던 통신업 지수가 4주만에 시장 수익률을 상회한 것이다. 연초 대비 상승률을 비교하면 더욱 극명한 차이가 나타난다. 통신업지수는 연초 대비 지난 9일까지 종가 기준 32.7% 상승했다. 반면 코스피는 이 기간 9.3% 오르는 데 그쳤다.

업종 내 기업들이 전반적으로 실적이 개선되는 한편 배당도 늘어날 것이라는 기대감이 커진 것으로 보인다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 5,500 등락률 +1.71% 거래량 106,432 전일가 322,000 2021.07.12 11:36 장중(20분지연) 관련기사 이동통신 3사, 하반기 주가 반등 전망외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고[특징주]코스피 급락 속 SK텔레콤 '강세'…外人 매수세 close 의 올해 2분기 연결 기준 실적 시장전망치(컨센서스)는 매출 4조8471억원, 영업이익 3983억원이다. 전년 동기 대비 각각 5.31%, 10.80% 증가할 것으로 점쳐졌다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,600 전일대비 450 등락률 +1.40% 거래량 357,690 전일가 32,150 2021.07.12 11:36 장중(20분지연) 관련기사 KT SAT, 정부와 年1천명 '우주 전문가' 양성이동통신 3사, 하반기 주가 반등 전망SKT 대상 5G 집단소송…오늘 1차 변론기일 진행 close 도 매출 6조1009억원, 영업이익 4008억원으로 매출은 3.82%, 영업이익은 17.22%까지 늘 것으로 예상됐다. LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,700 전일대비 100 등락률 +0.68% 거래량 521,858 전일가 14,600 2021.07.12 11:36 장중(20분지연) 관련기사 이동통신 3사, 하반기 주가 반등 전망LG유플러스, 울산 석유화학단지 'U+스마트팩토리' 구축SKT 대상 5G 집단소송…오늘 1차 변론기일 진행 close 역시 전년 동기 대비 매출이 5.21% 오른 3조4431억원, 영업이익은 11.86% 증가한 2681억원으로 추정됐다.

앞으로 주가도 꾸준히 우상향 하는 모습을 보일 것으로 전망된다. 5G 서비스들이 안정적으로 정착하면서 장기 성장기에 들어섰다는 평가에서다. 김회재 대신증권 연구원은 "5G 누적 보급률은 32%를 달성하면서 순조롭게 증가하고 있고 인당 월평균 데이터 사용량은 27기가바이트(GB)로 LTE 대비 3배로 늘어나는 등 5G에 대한 수요가 안정적으로 형성돼 가입자당평균매출(ARPU)의 장기 성장기에 진입했다"며 "마케팅 환경은 안정적이고 투자 지출도 정점을 통과했기 때문에 이익이 매분기 꾸준히 10% 이상 성장할 것"이라고 분석했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr