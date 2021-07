외교부 "韓日 정부 협의 내용 일방적으로 언론유출…日 신중 대응하라"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 도쿄올림픽 개회식에 출석할 경우 한일 정상회담을 할 것을 요구했다는 한국 측의 요청을 일본이 받아들였다는 일본 언론의 보도에 대해 외교부가 "외교당국간 협의 내용이 일방적으로 언론에 유출되고 있다"며 신중한 대응을 요구했다.

외교부 당국자는 11일 "이런 상황에서는 양 정부간 협의가 지속되기 어려우며, 일본측이 신중히 대응할 것을 촉구한다"며 이같이 밝혔다.

이날 오전 니혼게이자이신문이 한국측의 한일 정상회담 개최 요구를 일본 정부가 수용했다는 보도를 한 데 따른 것이다.

외교부 당국자는 "양국 외교당국간 협의 내용이 최근 일본 정부 당국자 등을 인용하여 일본의 입장과 시각에서 일방적으로 언론에 유출되고 있다"며 "강한 유감을 표한다"고 항의했다.

이 당국자는 "최근 양국은 외교채널을 통해 도쿄올림픽을 양국간 현안해결의 계기로 활용하는 방안을 긴밀히 협의하여 왔으며, 특히 현안해결의 모멘텀이 마련되고 적절한 격식이 갖춰진다는 전제 하에 한일 정상회담 개최 가능성도 검토한 것은 사실"이라고 밝혔다. 아직 협의중인 내용이 일본 언론을 통해 흘러나오는 데 대해 외교부 차원의 유감을 표명한 것.

외교부 당국자는 "정부는 그간 한일관계 관련 과거사와 미래지향적 협력을 분리하여 대응한다는 투트랙 기조 하에 양국관계 개선을 위해 노력해 왔다"며 "우리 정부는 일본이 2019년 7월 수출규제 조치를 철회할 것과 과거사 문제 관련 한일 외교당국간 대화를 통해 협의해 나가자는 입장을 그간 일관되게 유지해 왔다"고 강조했다.

