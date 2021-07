평점 낮은 카카오 택시 기사, 배차 혜택 못 받는다

[아시아경제 강나훔 기자] 앞으로 승객에게 낮은 평점을 받은 카카오 택시 기사는 배차 혜택을 받지 못하게 된다.

11일 카카오모빌리티에 따르면 오는 22일부터 카카오 T 택시 유료 요금제 '프로 멤버십'에 새로운 약관이 적용된다. 프로 멤버십은 택시 기사가 한달에 9만9000원을 내면 여러 가지 배차 혜택을 주는 프로그램이다.

새 약관에는 기사 평점이 회사가 별도 공지한 멤버십 가입 기준 평점보다 낮은 경우 '프로 멤버십' 가입을 승낙하지 않거나 해지할 수 있도록 한다는 내용이 담겼다.

카카오 택시는 승객이 이용 후 해당 기사에 대해 별 5개 만점으로 친절도 등을 평가할 수 있다. 그동안 평점이 택시를 부를 때 단순히 참고용이었다면, 앞으로는 카카오가 평점을 근거로 가입 택시를 관리하겠다는 얘기다.

다만 카카오모빌리티는 기존 카카오 T 이용 기사들의 반발을 우려해 카카오 T 등록 택시기사 전체가 아닌 '프로 멤버십' 등록만 제한하는 데 평점을 이용하겠다고 밝혔다. 이에 따라 이 약관은 시행일 이후 '프로 멤버십'에 신규 가입한 기사부터 적용된다.

카카오모빌리티 관계자는 "프로 멤버십 업그레이드 버전을 선보일 예정"이라며 "업그레이드된 프로 멤버십은 신규 기능과 함께 기사님 혜택을 보다 강화한 형태가 되도록 준비 중"이라고 말했다.

택시 업계의 반발도 예상된다. 택시 단체들은 '프로 멤버십'이 출시됐을 때부터 이를 '강제 유료화'로 간주하고 불만을 표해 왔다. 업계에선 앞으로 카카오가 평점으로 기사를 관리하기 시작하면 종속이 더욱 심화할 것이란 우려가 나온다.

