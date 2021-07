◆중소벤처기업부 <국장급 전보> ▶중소기업정책관 김희천 ▶글로벌성장정책관 오기웅 ▶창업진흥정책관 노용석 ▶중소기업스마트제조혁신기획단장 박종찬 ▶규제자유특구기획단장 김대희

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr