코로나19 시대 면역력 관리 더 중요해진다

[아시아경제 문혜원 기자]코로나19 사태 장기화로 자신의 건강을 스스로 챙기는 셀프 메디케이션(Self-Medication) 트렌드가 주목받고 있다. 특히 영양소가 강화된 식품에 대한 관심이 더욱 높아지고 있다.

글로벌 영양과학 기업 DSM(디에스엠)이 올해 4월 발간한 ‘면역력 시장’ 연구 보고서에 따르면 영양 강화 식음료품 섭취는 일상에서 쉽게 실천 가능한 효과적인 면역력 증진 방법으로 주목받고 있으며, 이미 전세계 소비자들의 60%는 영양 강화 식음료품을 소비하고 있는 것으로 나타났다.

코로나19 사태 이후 시작된 재택근무로 일상과 일의 경계가 사라짐에 따라 66%의 사람들은 피로도를 걱정 요인 중 하나로 선정했다. 이는 자연스럽게 피로 회복에 효과적인 영양강화 식음료품에 대한 관심으로 이어지고 있다.

보고서에 따르면 비타민 A, B, C, D, 오메가-3 지방산, 미네랄, 프로바이오틱스와 같은 영양소는 면역력 증진에 효과적이며, 여러가지 영양소를 종합적으로 섭취하면 면역 시스템이 최적화되고 바이러스 감염 이후 회복을 돕는 것으로 나타났다. 특히 소비자들이 면역력 강화와 가장 많이 연관 짓는 영양소는 비타민C(79%)와 비타민D(62%)로 밝혀졌다.

DSM은 해당 보고서의 발간에 앞서 면역력 시장을 깊이 이해하기 위해 전세계 1만2000명을 대상으로 조사를 실시해 ‘2020년 소비자 면역력 패널’(DSM Consumer Immunity Panel 2020)을 공개했다. 조사 결과에 따르면 전세계적으로 65%의 사람들이 면역력에 대한 우려가 있으며, 55%의 사람들은 영양분 섭취가 건강한 면역력을 구축하는데 도움을 준다고 답했다.

미국 농무부(USDA)에서 1975년과 2008년의 채소 및 과일의 영양가를 비교한 자료에 의하면 사과의 비타민 A는 41%, 피망의 비타민 C는 31%, 브로컬리의 칼슘과 비타민 A는 50%, 갓냉이의 철분은 88% 감소했다. 특히 비타민 C의 경우 평균 20%, 비타민B2는 평균 38% 정도로 산지에서 식탁에 오르기까지의 과정에서 손실될 위험이 있다.

뿐만 아니라 중장년층의 경우 같은 양의 음식을 먹어도 소화 흡수능력 저하로 인해 영양소를 충분하게 섭취하기 어려워 특별한 영양관리가 필요하다. 2018 국민건강 통계 자료에 따르면 국내 영양섭취 부족 노인(만 75세 이상)은 18.5%로 5명 중 1명꼴이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr