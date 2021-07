양경숙 “감사원, 제때 못잡아낸 회계오류 연 10조”

[아시아경제 구채은 기자] 감사원이 지난 9년간 제때 잡아내지 못한 회계오류가 90조원에 달하는 것으로 나타났다. 매년 10조원 꼴이다. 감사원은 해마다 세입·세출 결산 회계검사를 통해 오류를 찾아낸다. 회계오류를 정확하게 찾아내지 못하면 그만큼 국가 재무제표의 신뢰도가 떨어지게 된다.

11일 더불어민주당 양경숙 의원이 국회 예산정책처 자료를 분석한 결과, 2012∼2020년 감사원이 제때 확인하지 못한 회계오류(전기오류수정손익)는 90조4천억원으로 집계됐다. 연도별로는 2012년 12조6천억원, 2013년 4조4천억원, 2014년 13조6천억원, 2015년 11조9천억원 등이다. 2016년에는 7조3천억원, 2017년 15조9천억원, 2018년 8조8천억원, 2019년 6조9천억원, 지난해 9조원으로 매년 10조원 안팎에 달하다.

2012~2020년 부처별로는 국토교통부가 33조2천억원으로 가장 많았다. 이어 국방부 28조1천억원, 해양수산부 8조8천억원, 농림축산식품부 5조원 순이었다. 양 의원은 "감사원이 매년 10조원의 회계오류를 제때 찾아내지 못하고 있다. 이는 국가회계의 신뢰도를 저하시킬 우려가 있다"고 지적했다.

