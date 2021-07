수출기업 셋중 둘 "마진 줄었다"

[아시아경제 최대열 기자] 최근 국제시장 경쟁이 치열해지면서 국내 수출기업 3곳 가운데 2곳은 수익성이 나빠졌다는 설문결과가 나왔다.

11일 대한상공회의소가 국내 수출기업 300곳을 대상으로 설문한 결과를 보면, 최근 마진율이 떨어졌다고 답한 곳이 64%로 집계됐다. 나머지 36%는 마진율이 떨어지지 않았다고 답했다. 수익성이 나빠진 건 최근 해외시장에서 경쟁이 치열해지면서 원가가 오른 만큼을 수출가격에 반영하기 어려워졌기 때문이다.

설문에 답한 기업 79%가 최근 해외 경쟁강도가 격화하는 추세라고 답했다. 경쟁이 약화추세라고 답한 곳은 15%에 불과했다. 경쟁이 격화되는 배경으로는 경쟁기업이 늘었기 때문이라고 답한 곳이 61%로 가장 많았다. 시장성장세가 둔화됐다거나(46%) 기술혁신이 빨라졌기(35%)때문이라고 답한 곳도 상당수였다.

올해 들어 경기회복 기대감으로 원자재 가격 등이 올랐고 그에 따라 수출가격 인상요인이 상당한데도 대부분은 온전히 수출가격에 반영하기 쉽지 않은 처지다. 최근 국제유가·원자재가격이 올라 생산원가가 올랐다고 답한 기업이 76%에 달했는데, 상승분을 온전히 수출가격에 반영하는 곳은 9%에 불과했다. 부분반영하는 곳이 69%, 전혀 반영하지 못하는 곳이 12%였다.

기계장치를 만드는 한 기업은 "원가가 오른 만큼 수출가격에 반영하려고 해도 해외 발주처에서 거부감이 크고 수용에도 상당한 시간이 걸린다"며 "원가 상승이 가격에 반영되는 정도는 잘해야 30% 수준에 그친다"고 말했다. 한 전자부품 수출업체는 "주력제품의 수요처가 몇 군데로 정해져 있고 가격경쟁이 치열한 분야라 원가인상을 전가하기 쉽지 않다"며 "지금처럼 원자재가격이 급격히 뛰면 다른 경비를 줄여야 수지를 맞출 수 있어 여유는 없어진다"고 말했다.

올 상반기 우리 수출이 처음으로 3000억달러를 넘어서는 등 호조세를 보이고 있으나 내실은 만만치 않은 셈이다. 대한상의는 "포스트 코로나로 점차 본격화되는 국제경쟁에 대한 경계심과 우려 때문"이라며 "반도체·배터리 등의 글로벌 공급망 재편, 주요국의 신산업 선점경쟁 가속화, ESG(환경·사회·지배구조) 경영·양적완화 축소·탄소세 부과 등 새로운 도전과 미래 불확실성이 누적되고 있는 것도 작용하는 듯하다"고 설명했다.

수출기업은 경쟁우위를 확보하기 위해 기업·부문간 협업네트워크를 구축하는 한편 우수인재를 길러내고 통신·에너지 등 신산업인프라를 확충해야 한다고 봤다. 최규종 대한상의 기업정책팀장은 "디지털화·친환경 등 패러다임의 변화에 대비하는 것이 중요한 시점인데 경쟁격화와 마진감소, 신제품출시 등으로 기업의 연구개발과 미래투자에 대한 부담이 크다"며 "차세대 통신·데이터·에너지 인프라투자 확대, 대규모 투자자금 유치가 가능하도록 펀딩관련 규제완화 등 정책적 지원이 필요하다"고 말했다.

