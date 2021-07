10일 오후 9시 서울 코로나 신규확진자 465명…전일比 10명↓

[아시아경제 김보경 기자] 토요일인 10일 오후 9시까지 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 465명으로 잠정 집계됐다고 서울시가 밝혔다.

같은 시간대로 비교해 전날(9일) 475명보다 10명 적고, 지난주 토요일(3일) 277명보다는 188명 많다. 서울의 하루 확진자 수는 지난 6일 583명으로 역대 최다 기록을 쓴 뒤 9일까지 550→503→509명으로 나흘 연속 500명대를 기록했다.

통상 주말에는 검사 인원이 급감해 다음 날 신규 확진자 수가 줄어들지만, 9일에는 서울에서 검사받은 인원이 7만2337명으로 역대 두 번째로 많아 주말 효과가 나타나지 않은 것으로 보인다.

이날 오후 9시 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 5만4551명이다. 하루 전체 확진자 수는 다음날인 11일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr