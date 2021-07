이준석 "통일부 둔다고 통일되나…일 안 하는 장관 바꿔야" 이인영 겨냥

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 통일부의 폐지를 거듭 주장했다.

오늘(10일) 이 대표는 자신의 페이스북에서 "미수복 대륙영토를 이야기하는 대만에 통일부와 같은 조직이 있었는가. '대륙위원회'였다"며 운을 뗐다. 그는 "북한에서 통일부를 상대하는 조직이 '부'인가. 조국평화통일위원회다. 심지어 조평통은 원래 내각이 아니라 조선노동당 산하의 조직이었다"라고 설명했다.

이어 이 대표는 "여성가족부라는 부처를 둔다고 젠더 갈등이 해소되지 않는 것처럼 통일부를 둔다고 통일에 특별히 다가가지도 않는다"라고 강조했다. 이어 "이번 정부 들어서 통일부가 무엇을 적극적으로 했는지 모르겠으나, 통일부가 관리하는 남북공동연락사무소는 폭파되었다"고 비판했다.

그는 "업무분장이 불확실한 부처이기 때문에 일을 못하고 있다고 생각해서 차기 정부에서 정부조직법을 개정해야 한다고 생각한다"며 "이인영 통일부 장관께서 (통일부가) 필요한 부처라고 생각하신다면 그 '필요한 부처'에서 장관이 제대로 일을 안 하고 있는 것"이라고 지적했다.

이 대표는 "성과와 업무 영역이 없는 조직이 관성에 의해서 수십 년간 유지되는 것은 공공과 정부의 방만이고 혈세의 낭비"라며 "농담이지만, 심지어 통일부는 유튜브 채널도 재미없다. 장관이 직원에게 꽃을 주는 영상을 편집할 돈도 전부 국민의 세금이다"라고 비꼬았다.

