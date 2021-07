창원서 '다쏘시스템 3D익스피리언스 이노베이션센터' 개소

다쏘시스템 코리아 및 5개 비즈니스 파트너사 입주

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 9일 STX 오션타워에서 다쏘시스템 코리아 영남본부인 '3D 익스피리언스 이노베이션센터'가 문을 열었다고 밝혔다.

다쏘시스템 코리아는 2019년 12월 지역 ICT 산업 발전을 위한 상호협력과 기업의 투자 활성화를 도모하고자 경남도, 창원시와 경남지역본부 유치 협약을 체결했다.

다쏘시스템의 '3D 익스피리언스 이노베이션센터'에는 다쏘시스템 코리아 임직원을 비롯해 유력 파트너사들이 함께 입주한다.

센터 내에는 '3D익스피리언스 존(3DEXPERIENCE Zone)', '공용 공간(Co-space: Multi-Purpose Room', '파트너 사무 공간(Partner Office Zone)'을 마련했다.

창원대학교, 경남대학교, 창원문성대학교의 교육 인프라를 활용한 산학연 협력을 통해 다쏘시스템의 역할이 커질 전망이다.

허 시장은 "많은 사람의 관심과 역량이 창원으로 집중돼 대한민국의 새로운 거점 도시로 도약할 것으로 기대된다"며 "3D EXPERIENCE 이노베이션 센터 영남본부에서 지역기업의 경쟁력 강화와 스마트제조혁신 인재 양성을 위해 역할을 다해주기를 바란다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr