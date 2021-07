SSG닷컴, 충청권 '새벽배송' 시작 "오늘 오후부터 주문 가능"

대전, 청주, 천안, 세종, 아산 등 충청권 주요도시 새벽배송 시작

인구밀도,수요 등 고려해 해당지역 쓱배송 권역과 동일 운영

12일부터 18일까지 특별 프로모션 실시도

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 오는 12일부터 대전시와 청주시, 천안시, 세종시, 아산시 등 충청권을 대표하는 주요 도시를 중심으로 새벽배송을 시작한다고 11일 밝혔다.

SSG닷컴은 새벽배송 시장에 진출한 지 만 2년 만에 충청권까지 외연을 넓히게 됐다. 수도권을 벗어난 지역에서 새벽배송을 실시하는 건 이번이 처음으로, 향후 고객 반응을 살펴 점진적인 권역 확대도 모색할 예정이다.

배송 지역은 기존 SSG닷컴에서 주문하고 이마트에서 출발하는 '쓱배송(주간배송)' 권역과 최대한 동일하게 잡았다. 이마트 '대전터미널점'과 '둔산점'을 비롯해 '청주점', '천안서북점', '펜타포트점', '세종점', '아산점' 등 8개 점포에서 배송하는 대부분의 권역에서 새벽배송도 이용할 수 있는 셈이다. 단 운영 초기 일부 지역은 제외될 수 있다. 자세한 내용은 SSG닷컴 모바일 애플리케이션과 홈페이지에 있는 '새벽배송 가능지역 찾기'에 주소를 입력해 확인할 수 있다.

SSG닷컴은 인구 밀도와 예상 수요 등을 고려해 원활한 배송을 진행하기 위해 이같은 결정을 했다고 밝혔다. 기존 쓱배송 이용 고객이 새벽배송에 대한 호응도 높을 것이라고 분석했다. 해당 지역 거주자는 11일 오후 3시부터 새벽배송 주문이 가능하고, 다음날인 12일 아침 7시까지 상품을 받아볼 수 있다.

SSG닷컴은 이번 충청권 새벽배송을 위해 충북 청주에 별도 콜드체인 물류센터를 구축했다. 김포에 위치한 온라인 스토어(최첨단 자동화 물류센터) '네오(NE.O)'에서 고객 주문 내역에 따라 상품을 이동시키면 청주에 있는 물류센터에서 분류작업을 거쳐 충청권역 고객에게 새벽배송하는 형태다.

SSG닷컴은 "김포에 위치한 '네오'에서 상품을 싣고 출발하면 3시간 이내에 충청도에 닿을 수 있을 만큼 가깝다"며 "특히 세종시는 맞벌이 비율이 높고 가구당 소득이 국내 최고 수준이어서 새벽배송의 성장 가능성이 높을 것으로 예측되는 대표지역"이라고 설명했다.

한편 SSG닷컴은 이번 충청권 새벽배송을 기념해 해당 지역 고객을 위한 특별 프로모션도 준비했다. 충청권 새벽배송으로 10만원 이상 구매한 고객의 경우 '구매 사은'을 신청하면 선착순 2000명에게 '스타벅스 우산'을 증정할 계획이다.

곽정우 SSG닷컴 운영본부장은 "높은 수준의 상품력과 친환경 배송서비스로 수도권 고객에게 호평을 받은 SSG닷컴 새벽배송을 드디어 충청권 고객에게도 선보일 수 있게 돼 기쁘다"며 "배송 가능 지역과 물량을 점차 확대해 더 많은 고객이 새벽배송 서비스를 경험할 수 있도록 할 방침"이라고 말했다.

