인터엠은 전임 대표이사의 임기 만료 도래에 따른 신임 대표이사 선임으로 조남용 대표이사 체제로 변경됐다고 9일 공시했다.

