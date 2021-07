안경 온라인 판매 여부, 상생조정기구서 논의…1차 회의 개최

[세종=아시아경제 김현정 기자] 안경의 온라인 판매 여부에 대해 업계의 반대가 이어지고 있는 가운데, 관계부처와 업계 등 이해관계자가 상생방안을 논의했다.

기획재정부는 9일 오후 대한안경사협회, 딥아이, 한국소비자연맹 등 이해관계자와 관계부처(보건복지부, 기재부) 등이 참석한 가운데 안경 온라인 판매서비스 관련 2021년 한걸음 모델 상생조정기구 1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

앞서 지난달 9일 개최된 '제37차 비상경제 중앙대책본부 회의 겸 2021년 제3차 혁신성장전략회의'에서 정부는 안경 온라인 판매 서비스와 관련해 이해관계자, 전문가, 관계부처가 모여 약 3~4개월 간의 논의를 통해 상생 방안을 도출하는 한걸음 모델 추진을 발표한 바 있다.

이번 회의에서는 안경 온라인 판매서비스 관련 한걸음 모델 상생조정기구를 구성하고, 한걸음 모델의 개념 및 상생조정기구 운영 방향을 공유했다.

향후 상생조정기구 위원은 합의를 통해 ‘중립적 진행자’를 선정하고, 중립적 진행자는 논의주제의 선정 및 회의 추진 등 상생조정기구 회의의 중립적인 진행 및 운영을 담당하게 된다.

올해에는 상생조정기구의 원활한 운영을 위해 상생조정기구의 구성과 운영, 합의절차를 공정하게 운영할 수 있도록 지원하는 운영지원단을 설치했다. 상생조정기구는 위원의 과반수가 참석하는 전체회의로 운영되고 필요에 따라 일부가 참여하는 개별회의도 개최될 수 있다.

중립적 진행자 뿐 아니라 회의 운영방식, 운영 규칙 등 상생조정기구의 운영에 관한 구체적인 사항은 위원들이 직접 토론과 합의로 결정한다. 상생조정기구 위원들이 합의하는 경우 회의의 원활한 운영을 위해 사실관계에 대한 의견을 제시할 수 있는 외부 전문가도 참석한다.

