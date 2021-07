순천시 ‘2021발효아카데미’ 성황리에 마쳐

교육생 21명 수료

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)에서는 전날 순천시 미생물친환경농업교육관에서 ‘2021발효아카데미’ 교육과정 수료식을 가졌다고 9일 밝혔다.

지난 6월 3일부터 6주간 실시된 이번 과정은 수제차 제다를 비롯해 블렌딩 티의 제조, 식품발효미생물 기초이론 및 발효차 제조실습을 병행한 시민 참여식 교육과정으로 수료 후에는 수강자 누구나 활용할 수 있는 내용으로 구성했다.

특히 이번 ‘2021발효아카데미’는 발효차와 발효음료에 대한 시민들의 관심과 이해를 높이고 발효식품산업에 대한 정보제공과 우리 지역에서 생산되는 녹차와 매실 등 다양한 농산물의 이용방법을 소개해, 향후 우리지역 농산물의 다양한 활용법 발굴과 소비에 도움이 될 것으로 기대된다.

수료식은 그동안의 교육내용을 정리하고 수료자 21명에 대한 수료증 수여와 소감발표, 교육생 실습작품에 대한 평가 등으로 진행됐으며, 각자 제조한 발효음료에 대해 의견을 나누며 발효에 따른 맛과 향의 차이를 논하기도 했다.

시는 ‘우리 농산물을 활용한 발효식품산업’의 급성장으로 발효식품에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 지역의 다양한 농산물을 이용한 발효식품가공과 실용화 기술향상을 위한 관련 교육을 확대하고, 발효식품산업체와 농업현장의 사례를 발굴·적용하는 등 함께 소통할 수 있는 교육과정을 개발·운영할 계획이다.

