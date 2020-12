[아시아경제 박준이 기자] 에이치엘사이언스 에이치엘사이언스 239610 | 코스닥 증권정보 현재가 44,900 전일대비 1,200 등락률 +2.75% 거래량 36,609 전일가 43,700 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 에이치엘사이언스, 3분기 영업이익 65억원…전년동기대비 11.6%↑[클릭 e종목]"에이치엘사이언스, 건기식 실적 호조 이상 무"[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일 close 가 1주당 0.05주의 주식배당을 결정했다고 21일 공시했다. 배당주식총수는 24만9967주로 배당 기준일은 이달 31일이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr