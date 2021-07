행안부, 장마철 집중호우 피해 '익산·진도'에 가전3사와 합동무상수리팀 운영

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 이번 장마철 집중호우로 주택과 상가 등 515동이 침수돼 많은 피해가 발생한 전북 익산시, 전남 진도군에 가전제품의 무상수리를 위해 '가전 3사 합동무상수리팀'을 운영한다고 9일 밝혔다.

삼성전자, LG전자, 위니아딤채·위니아전자 가전 3사는 이날부터 전북 익산(매일시장 주차장)과 전남 진도(조금시장) 현장에 수리 서비스 장소를 마련해 '가전 3사 합동무상수리팀'을 운영하기로 했다. 합동무상수리팀은 16일까지 운영될 예정으로 아침 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 합동무상수리는 다음과 같이 진행된다.

피해 가전제품에 대한 점검 및 수리는 기본적으로 무상이며, 일부 핵심 부품은 유상(부품료 50∼100%)으로 진행된다. 대형 가전의 경우 서비스 직원이 해당 주택을 방문해 수리하고, 소형 가전의 경우 피해 주민이 제품을 가지고 합동무상수리팀으로 방문하면 된다.

전북 익산시, 전남 진도군에 거주하는 국민 중 이번 호우로 가전제품 침수 피해를 입은 경우 해당지역에서 운영되는 합동무상수리팀의 서비스를 받을 수 있다. 또한 다른 지역에서 가전제품 수해 피해를 입은 경우 지역별 개별 서비스센터를 통해 제조사별 순회 무상수리를 받을 수 있다.

행안부는 합동무상수리팀이 효율적으로 운영될 수 있도록 지자체(익산시, 진도군)와 함께 시설·물품·장소 등을 지원하며 가전 3사는 전담 인력 42명 정도를 투입하여 수리를 하고, 수리를 위해 필요한 장비 30여대를 합동무상수리팀에 파견한다.

김희겸 재난안전관리본부장은 “이번 호우로 피해를 입은 국민들의 신속한 회복을 위해 지난 7.6(화) 가전 3社와 체결한 업무협약에 따라 합동무상수리팀을 본격 가동한다”면서 “이번에 처음 가동되는 가전제품 합동무상수리팀이 피해 국민이 일상으로 돌아가는데 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

