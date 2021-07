[아시아경제 유병돈 기자, 이정윤 기자] 술에 취해 행인을 폭행하는 등 난동을 부린 서울 강남경찰서 소속 간부가 입건됐다.

9일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 폭행 등의 혐의로 A 경위를 입건해 조사하고 있다.

A 경위는 지난 6일 오후 11시께 관악구 신림동 골목길에서 한 여성의 뒤를 따라가며 말을 걸고 겁먹은 여성의 요청으로 그를 말리던 행인의 뺨을 때리는 등 폭행한 혐의를 받고 있다. 지구대로 연행된 A 경위는 그 곳에서도 경찰관을 폭행한 것으로 알려졌다.

A 경위는 동료와 술을 마시고 귀가하다 이와 같은 범행을 저지른 것으로 전해졌으며 강남서는 그를 대기발령 조치했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr