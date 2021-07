"콩순이 체조 따라해요" LG헬로, 아동건강 증진 프로젝트

아동복지시설에 '헬로 건강키트'도 지원

[아시아경제 조슬기나 기자] LG헬로비전이 어린이들의 건강 지킴이로 나섰다.

LG헬로비전은 초록우산어린이재단, 영실업과 손잡고 건강 키트 지원, 체조영상 제작 등 ‘어린이 건강 증진 프로젝트’를 진행한다고 9일 밝혔다. 이는 최근 코로나19로 원격수업과 집콕 생활이 늘면서 이른바 '코로나 비만' 등 어린이들의 신체적·심리적 건강 문제가 화두로 떠오른 데 따른 조치다.

LG헬로비전은 영실업과 함께 인기 캐릭터인 콩순이를 활용한 체조 영상을 제작했다. 점핑송, 체조송, 태권체조 등 아이들이 쉽게 따라 할 수 있는 음악과 율동으로 구성했다. 체조영상은 이날 오후 1시부터콩순이·시크릿쥬쥬 및 LG헬로비전 유튜브 채널을 통해 제공한다.

또한 아이들이 운동 의욕과 성취감을 느낄 수 있도록 챌린지 프로그램도 마련했다. 주 2회씩 총 8주 동안 꾸준히 운동하고 운동일지를 작성하는 건강 챌린지를 진행하고, 우수 참여 아동을 선정해 시상할 예정이다.

이번 프로젝트는 돌봄 공백이 커진 취약계층들을 중심으로 아동 건강관리가 더욱 어려워졌다는 지역아동센터의 고민을 듣고 이를 해결하기 위해 기획됐다.

LG헬로비전은 운동매트, 아동용 스트레칭 밴드 등 운동용품을 포함한 '헬로 건강 키트'도 지원한다. 초록우산어린이재단 산하 아동복지시설을 이용하는 어린이 200여 명에게 키트를 전달할 예정이다. 아울러 지역아동센터 10개소에는 스마트 체중계와 트램펄린 등을 제공해, 체계적인 건강관리와 신체활동 수업을 진행할 수 있도록 돕는다.

이제훈 초록우산어린이재단 회장은 “아동을 생각하는 마음으로 아동 건강 증진 프로젝트를 함께 기획하고 진행해준 각 기업에 감사하다”면서 “기업의 특성을 살린 사회공헌활동이 앞으로 더욱 확산되기를 바란다”고 전했다.

윤용 LG헬로비전 CRO 전무는 “코로나19 장기화로 취약계층이 느끼는 부담이 더욱 커진 상황에 아동들의 건강을 위해 지원을 할 수 있어 다행스럽게 생각한다”며 “지역 케이블TV 사업자로서 앞으로도 지역 사회 문제를 찾고 이를 해결하기 위해 다양한 공공기관·단체·지역 사업자와 협력해나가겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr