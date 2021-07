[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 차기 목포해양대학교 8대 총장 임용 후보에 한원희(55·기관시스템공학부) 교수가 당선됐다.

8일 목포해양대에 따르면 제8대 총장 임용 후보자 선거에서 한원희 교수가 결선 투표에서 63.6%를 득표해 총장 임용 후보자가 됐다.

한 교수는 대학 구성원의 뜻을 모아 목포해양대를 전국적으로 주목받는 대학으로 만들겠다고 공약했다.

목포해양대는 후보 검증을 거쳐 교육부에 총장 임용 후보자를 추천할 예정이다.

