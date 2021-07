'바지논란'에 사과한 이재명 "제가 지나쳤던 것 같아…사과드린다"

이재명, 바지논란 관련한 최문순 사과 요구에 "답답해서 그랬다, 사과드린다"



[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도지사가 마지막 민주당 대선 예비후보 토론회에서 '바지발언' 논란에 재차 사과했다.

8일 이 지사는 이날 오후 TV조선과 채널A 공동주최로 열린 '민주당 대선 예비후보 4차 TV토론회'에서 최문순 강원도지사가 "이재명 후보에게 부탁한다. 앞으로 '바지' 운운하는 발언을 하지 말아주시고 사과해 주길 바란다"고 부탁하자 "답답해서 말했다, 사과드린다"고 고개를 숙였다.

최 지사는 "내가 밤새워 준비한 정책들이 일부 후보의 한마디로 쓸려나가는 것을 보면서 아주 허무한 것을 느꼈다"며 이 지사에게 이 같이 당부했다.

이 지사는 "전에도 추미애 전 장관이 말씀하셔서 사과했는데 답답해서 말했다"면서 "제가 지나쳤던 것 같다"고 말했다.

최 지사가 "다시는 안 할거죠"라고 묻자, 이 지사는 "안 한다. 할 필요가 없겠죠. 설마 또 물어보시겠어요"라면서 웃었다.

이 지사는 지난 5일 TV토론에서 정세균 전 총리가 여배우 스캔들에 대해 묻자 경색된 표정으로 "제가 바지를 한 번 더 내릴까요. 어떻게 하라는 겁니까"라고 말해 논란을 불렀다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr