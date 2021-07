진중권 "조국 사태로 진보 몰락…노무현 죽음 더럽혀"

"민주당 대표는 송영길 아닌 김어준"

[아시아경제 허미담 기자] 정의당 당원이었다가 탈당한 진중권 전 동양대 교수가 8일 정의당 초청 강연에서 "조국 사태를 통해 진보는 몰락했다"라며 여당을 향해 쓴소리를 쏟아냈다.

진 전 교수는 이날 정의당 20대 대선 준비단이 기획한 '직설청취, 2022 대선과 정의당' 행사의 첫 번째 강연자로 나서 "가치로서 진보는 몰락했고 이권 집단으로서 진영만 남았다"라며 이같이 말했다.

그는 "(조국 사태를) 진보 진영 전체가 다 옹호하고 나섰다는 게 문제"라며 "조국 한 개인의 일탈이 아니고 진영 전체 멘탈리티(정신)에 문제가 있다는 걸 보여 줬다"고 비판했다.

또 진 전 교수는 "(더불어민주당에서는) 조국이 곧 노무현이고 노무현이 곧 조국"이라며 "진보의 상징을 팔아먹고 있다"고 강하게 비판했다. 이어 "(민주당이) 못된 짓은 다 노무현 전 대통령의 이름으로 한다"라며 "노무현의 죽음을 얼마나 더럽혔나"라고도 했다.

그는 민주당을 향해 "자신들이 잘못했다거나 썩었다는 것 자체를 인정하지 못하는 독선이 문제"라며 "그런데도 선을 가장하는 위선에, 법치주의마저 파괴해버린다. 완전히 망가진 구제 불능의 상태"라고 일갈했다.

그런가 하면 진 전 교수는 "지금 민주당의 당 대표는 송영길이 아닌 김어준"이라고 지적하기도 했다. 그는 "(김어준이) 김경률 회계사 섭외 잘못했다고 하면 잘못한 것이고, 강훈식 대선경선기획단장에게 '잘못했다. 사과하세요'라고 하면 사과하는 상황"이라고 했다.

그러면서 진 전 교수는 "정의당이 정치를 복원해야 한다"라며 "그러려면 정의당이 남들보다 앞서 나가야 한다. 100년 후 실현 가치들을 우리가 먼저 열어가는 게 진보라고 생각한다"고 강조했다.

아울러 그는 "민주당 딸랑이에서 벗어나야 한다"라며 "그 당은 완전히 망가지고 구제 불능이다. 민주당의 이중대가 돼서는 안 된다"고 말했다.

