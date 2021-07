서울대병원 해킹에 개인정보 유출 정황…국가수사본부 직접 수사

직접적 피해 확인 안 돼

[아시아경제 이관주 기자] 서울대병원에서 해킹으로 인한 환자 등 개인정보 유출 정황이 확인돼 경찰청 국가수사본부(국수본)가 직접 수사에 착수했다.

국수본 관계자는 8일 "민감정보를 다루는 최고 국립병원인 점, 향후 침입경로 파악과 수사기법 개발 등을 공유·전파하기 위해 직접 대응하기로 했다"고 밝혔다. 수사는 국수본 사이버수사국 내 사이버테러수사대가 맡는다.

서울대병원은 이달 6일 홈페이지 공지문을 통해 "유감스럽게도 6월 5∼11일 악성코드 감염을 통한 해킹 형태의 사이버공격이 확인됐다"며 "병원에서 보유 중이던 일부 개인정보를 담은 파일의 유출이 의심되는 정황이 확인됐다"고 전했다.

병원은 그러면서 "교육부, 보건복지부, 개인정보보호위원회, 경찰 등에 신고했다"며 "유출 가능성이 있는 개인정보는 개인별로 차이가 있어 병원에 등록된 휴대전화번호로 개별 연락을 드렸다"고 덧붙였다. 이번 해킹 사건과 연관된 직접적인 피해는 아직 확인되지 않았다.

