스텔라 아르투아, '헤리티지 에디션' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 벨기에 프리미엄 맥주 브랜드 스텔라 아르투아가 한정판 ‘헤리티지 에디션’을 출시한다고 8일 밝혔다.

500ml 캔 2종으로 선보이는 헤리티지 에디션은 역사를 상징하는 옛 브랜드 로고와 전통적인 풍미와 스타일을 설명하는 문구를 현대적 감각으로 재해석해 디자인한 것이 특징이다. 스텔라 아르투아의 로고는 타임스가 선정한 ‘전 세계에서 가장 오래된 로고 10선’에 선정된 바 있다.

스텔라 아르투아는 ‘헤리티지 에디션’ 출시를 기념해 다양한 마케팅을 이어간다. 4종의 디자인으로 특별 제작한 스텔라 전용잔 ‘헤리티지 챌리스’ 1개와 헤리티지 에디션 4캔을 묶은 기프트팩을 선보인다. ‘헤리티지 챌리스’에는 레트로 스타일의 스텔라 아르투아 로고를 금색으로 각인해 멋스러움을 더했다. 기프트팩은 7월 초부터 전국 대형 마트에서 만나볼 수 있다.

스텔라 아르투아는 600년 동안 변함없이 지켜온 스텔라 아르투아만의 풍미와 스타일을 세련된 영상미로 표현한 디지털 광고 영상도 9일 공개한다. 이번 영상은 정장을 갖춰 입은 신사가 고풍스러운 바에서 스텔라 아르투아를 즐기는 모습을 통해 오랜 시간 굳건하게 유지해 온 스텔라 아르투아의 변함없는 퀄리티를 감각적으로 표현한다.

