이마트·SSG닷컴, ‘역시즌’ 골프 대전…“최대 규모 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 SSG닷컴은 올해 처음으로 역시즌 골프용품 행사를 연다고 8일 밝혔다. 역대 여름 시즌 최대 규모, 최대 할인율 적용한 행사로 오는 21일까지 진행한다.

이마트 오프라인 매장에 입점한 38개의 골프샵에서 골프 클럽과 용품을 행사카드로 50·100·150·200만원 구매 시 신세계 상품권을 각 5·10·15·20만원 증정한다. SSG닷컴에서 판매하는 골프상품 중 이마트 점포를 통해 배송되는 쓱배송, 택배 배송상품에 대해서는 10% SSG머니 페이백 행사가 동시에 진행된다. 50·100·150·200만원 구매 시 각 5·10·15·20만원 SSG머니를 추후 적립해준다.

또한 MZ세대 젊은 골프 입문자들이 부담 없이 구매할 수 있는 미즈노 JPX919 핫메탈 아이언세트(아이언 8개) 등 저가형 클럽 물량을 전년 대비 약 3배 늘려 준비했다. 여성 입문자를 위한 마루망 베리티 여성풀세트를 200세트 한정으로 판매하고, 일부 품목은 추가 10% 판매가를 인하했다.

이번 행사 기간에 골프용품을 50만원 이상 구매하는 고객을 대상으로 SSG랜더스 야구단 창단 100일을 기념해 SSG랜더스 골프공 6입을 증정한다.

이마트 관계자는 “더운 여름철에도 골프의 인기가 이어지면서 골프용품 매출이 크게 상승하고 있다”며 “이번 행사를 통해 많은 고객들이 다양한 골프 용품을 저렴한 가격에 구매할 수 있을 것”이라고 말했다.

