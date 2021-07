광진구, 온라인 학습 ‘집콕! 체험 프로그램’ 운영

2회차 ‘도심에서 만나는 밤하늘 이야기’ 편 진행 중 ... 구 홈페이지 통해 오는 16일까지 체험키트 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지역 내 초·중학생을 대상으로 온라인 학습 콘텐츠인 ‘집콕! 체험프로그램’을 운영한다.

이 프로그램은 사회적 거리두기 조치와 비대면 교육 등으로 다양한 활동을 하지 못하고 있는 학생들이 온라인 체험을 통해 현장학습 공백을 해소할 수 있도록 마련됐다.

프로그램은 총 4회차로 운영되며, 구 홈페이지와 광진구 유튜브 채널을 통해 누구나 수강할 수 있다.

이달 진행 중인 2회차 영상은 과학을 주제로 한 ‘도심에서 만나는 밤하늘 이야기’편으로, 광진구청 담당자가 시립서울천문대를 직접 방문하여 소개하는 내용과 함께 ‘별자리 아크릴 무드등 만들기’ 체험키트의 사용방법을 설명한다.

체험키트는 오는 16일까지 구 홈페이지 접속 후 영상 속 퀴즈 맞추기 및 간단한 설문조사를 통해 신청 가능, 무작위 추첨을 통해 100가구에 전달된다.

한편, 오는 9월에는 ‘알쏭달쏭 분리배출, 함께 배워봐요!’ 편이 11월에는 ‘베트남 음식 체험’ 편이 진행 될 예정이다.

앞서 지난 5월에 진행된 1회차 ‘4차 산업혁명 시대의 직업’ 편은 광진구 유튜브 채널을 통해 600여명이 시청, 체험키트 이용자의 95%가 만족한다는 반응을 보였다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19로 현장체험 학습이 어려운 초·중등생을 대상으로 온라인 체험학습 프로그램을 제공함으로써 비대면 교육 사각지대 해소에 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr