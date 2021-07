[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 8일 오전 서울시청 충무기밀실에서 ‘서울시-25개 자치구 긴급현안회의’를 열고, 코로나19 국내 발생 이래 최대 위기상황인 현재의 확산세를 차단하기 위한 방역대책을 집중 논의한다.

회의에는 서울시구청장협의회장인 이동진 도봉구청장을 비롯한 25개 구청장이 각 자치구 영상회의실에서 화상회의로 참여한다.

오 시장은 코로나19 방역대책회의 종료 후 ‘풍수해대비 안전대책 회의’를 주재하고 본격적인 장마철을 대비한 안전대책을 논의할 예정이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr