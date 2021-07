경남 사회단체 "김두관 부울경 넘어 대한민국 책임질 수 있는 후보" 지지 선언

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 대선 출마를 선언한 더불어민주당 김두관 의원에 대해 경남도의원과 시군의원, 경남 노사모 대표단 등이 지지를 선언했다.

참석자들은 6일 경남도의회 앞에서 기자회견을 열고 "대선을 8개월 앞둔 시점에서 김두관 의원 대선 출마를 환영한다"고 발표했다.

그러면서 “김두관 후보야말로 부울경을 넘어 대한민국을 통합하고 책임질 수 있는 후보이자 본선 경쟁력과 확장성을 가진 후보”라고 지지 배경을 밝혔다.

이들은 "땅보다 땀을 소중히 여기고 땀의 가치를 높이 평가하며 원칙과 공정을 중시하는 것이 김두관 후보의 철학이다"며 "서민들의 애환을 잘 담아낼 수 있고 지방에서 시작해 중앙으로의 행정 역량을 차곡차곡 쌓아 온 김두관 후보다"고 지지를 호소했다.

이어 "대한민국의 비전인 과감한 자치분권과 급진적 균형발전, 연방제 수준의 분권 국가 실현은 부울경 메가시티 조성과 일맥상통한다"면서 "서울 공화국을 지양하고 불평등 극복, 양극화 해소로 국가 균형발전을 완성하는 정책이 국정의 바탕이 돼야 한다"고 강조했다.

그러면서 "경남 이장에서 군수 그리고 행안부 장관, 도지사를 거쳐 국회에 진출한 김 후보의 역정은 '풀뿌리 민주주의' 상징이자 그 자체다"며 "행정력과 정치력을 골고루 갖추고 부울경의 유일한 후보인 김두관이야말로 우리 정치사에 새로운 역사를 만들 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.

