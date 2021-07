"美 일상 회복하는데 우리는 코로나 전체주의" 홍정욱 'K-방역' 비판에 갑론을박

"실익없는 통제 대신 백신 접종 전념해 달라" 촉구

"한국이 대처 훨씬 잘 해" vs "K-방역은 쇼" 누리꾼 갑론을박

[아시아경제 임주형 기자] 홍정욱 전 한나라당(국민의힘 전신) 의원이 한국의 K-방역을 두고 '전체주의'라며 강하게 비판을 쏟아내 누리꾼들 사이에서 논란이 불거졌다. 일각에서는 방역 당국의 철저한 방역 지침 덕분에 대확산을 막을 수 있었다는 지적이 나오지만, 홍 전 의원의 말에 동의한다는 옹호도 있었다.

최근 뉴욕을 방문한 것으로 알려진 홍 전 의원은 5일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "뉴욕 통관에 5분도 안 걸렸고, 마스크 착용은 대부분 선택이었다"며 "코로나로 가장 많은 사상자를 낸 나라이지만 빠른 속도로 일상을 회복하고 있다"고 미국의 현재 방역 상황을 설명했다.

이어 "반면 국내는 입국 통관도 1시간, 백신 맞고 검사받은 능동감시자임에도 매일 앱 작성에 전화 오고, 문자 오고, AI 전화까지 온다. '증상 없다'는 내 자발적 답변을 듣기 위해"라며 꼬집었다.

그러면서 "실익 없는 통제 대신 전국민 백신 접종에나 전념해달라"며 "코로나 끝나면 내 번호부터 바꿔야겠다"고 글을 마무리했다. 글 말미에는 '#코로나 전체주의'라는 해시태그를 덧붙이기도 했다.

홍 전 의원은 뉴욕에서 찍은 것으로 추정되는 사진을 게재하기도 했다. 한 카페 인근에 시민들이 모여 휴식을 즐기는 모습으로, 사진에 찍힌 이들 대부분은 마스크를 착용하지 않았다.

글을 본 누리꾼들의 의견은 엇갈렸다.

한 페이스북 이용자는 "K-방역이 전체주의라니. K-방역 덕분에 미국, 유럽에서 사상자가 한참 치솟을 때 우리는 안전하게 일상을 유지할 수 있었다"라며 "지금도 전세계가 델타 변이 때문에 난리지만 방역 당국 덕분에 잘 관리하고 있지 않나"라고 질타했다.

또 다른 누리꾼은 "백신 접종이 미국, 영국보다 낮은 것은 아쉽지만 그래도 종합적으로 보면 한국이 선진국보다 월등히 잘 대처했다고 생각한다"라고 말했다. "당신이 불평하는 그 복잡한 절차 덕분에 한국인들이 안전하게 살 수 있었던 것"이라며 꼬집는 목소리도 나왔다.

반면 홍 전 의원의 말에 동의한다는 의견도 있었다. 한 누리꾼은 "K-방역이 정치적으로 이용된다는 느낌을 받았다"라고 주장했다. 또 다른 누리꾼 또한 "K-방역은 그저 쇼"라며 회의감을 드러내기도 했다.

한편 미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 지난 3일(현지시간) 기준 미국 성인 중 백신을 1회 이상 접종한 사람은 총 67.0%로 집계됐다.

조 바이든 미국 대통령은 지난 4일 미국 독립기념일을 맞아 백악관에서 주재한 행사에서 "미국이 돌아오고 있다고 우리는 자신있게 말할 수 있다"며 "올해 독립기념일은 우리가 팬데믹과 격리, 고통과 공포, 가슴 아픈 상실의 어둠에서 빠져나오고 있음을 특별히 축하하는 날이다. 미국은 치명적 바이러스로부터 독립을 선언하는 데 그 어느 때보다 가까이 다가서 있다"고 강조하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr