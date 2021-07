경기도, 수원·용인 등에 '학원종사자 진단검사 행정명령' 권고

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 수원ㆍ용인ㆍ고양ㆍ성남ㆍ부천ㆍ의정부 등 도내 6개 지방자치단체에 학원 종사자를 대상으로 진단검사 행정명령을 내릴 것을 권고했다.

류영철 경기도 보건건강국장은 6일 정례 기자회견을 열고 "최근 수도권 코로나 발생자 수가 일평균 500명을 넘는 등 수도권을 중심으로 감염이 급증하고 있다"면서 "경기도는 수도권 특별방역대책을 마련해 코로나19 확진자 발생을 억제하기 위해 노력하고 있다"며 이같이 밝혔다.

해당 지역에 대한 권고기간은 5일부터 26일까지다. 주 1회 학원 소재지 임시선별검사소나 선별진료소를 방문해서 검사받으면 된다. 해당 지자체는 6일이나 7일 행정명령을 발령할 예정이다.

도는 아울러 지난 1일 도내 노래연습장 코로나19 선제검사 권고를 시군에 요청했다. 대상은 노래연습장 영업주 및 종사자다. 단시간 아르바이트생도 포함된다. 권고기간은 1일부터 14일까지다. 도내 임시선별검사소나 선별진료소를 방문해서 주1회 PCR검사를 받아야 한다.

도는 자가진단키트를 활용한 선제적 검사로 지역사회 숨은 감염자를 조기에 적극 발굴하기 위해 콜센터, 물류센터, 중소 규모 사업장 등 방역취약 사업장에 자가진단키트도 지원할 예정이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr