두산퓨얼셀, STX와 업무협약…연료전지 활용 사업 공동 수행

[아시아경제 정현진 기자] 두산퓨얼셀이 ㈜STX와 업무협약(MOU)을 체결하고, 연료전지를 활용한 사업을 함께 추진한다고 6일 밝혔다.

이날 서울시 중구 두산타워에서 열린 협약식에는 두산퓨얼셀 유수경 대표, ㈜STX 박상준 대표 등이 참석했다. 두 회사는 이번 MOU로 ▲CCUS 기술을 활용한 스마트팜 사업 ▲트라이젠 연료전지를 활용한 충전소 보급 사업 등에 대해 협력하기로 했다.

스마트팜은 IT를 농업 전반에 접목해 작물의 생산효율성을 획기적으로 높인 농장을 구축하는 사업이다. 천연가스를 원료로 하는 연료전지를 스마트팜에 활용할 경우 발생된 열을 온실의 냉·난방시스템에 이용해 에너지 비용을 절감할 수 있다. 또 부산물인 이산화탄소(CO2)를 CCUS 기술을 적용해 다시 작물에 공급할 수 있다.

충전소 보급 사업은 두산퓨얼셀에서 개발중인 트라이젠 연료전지를 기존 주유소 등에 분산형 전원으로 공급하는 사업이다. 트라이젠 연료전지는 도심에서 전기, 열, 수소를 동시에 생산할 수 있어 수소와 전기를 함께 충전할 수 있는 복합 충전소에 적합하고 온수 공급, 지역 난방 등 여러 분야에서 활용 가능하다.

두산퓨얼셀 유수경 대표는 "에너지, 원자재 수출입, 해운 등 다양한 분야에서의 경험과 글로벌 네트워크를 보유한 STX와의 협업을 통해 사업개발 속도를 높일 것"이라며 "두산퓨얼셀은 트라이젠, 선박용 연료전지, 한국형 SOFC 등을 비롯해 지속적인 기술개발을 통해 수소 사회의 인프라 구축에 기여하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr