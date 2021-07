유승민, 여가부 폐지 공약…"그 돈 아껴 제대 군인 지원에 쓰겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원은 6일 ‘여성가족부 폐지’를 공약했다.

유 전 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "여성가족부가 과연 따로 필요하냐. 인구의 절반이 여성이고, 정부의 모든 부처가 여성 이슈와 관계가 있다"면서 "여성의 건강과 복지는 보건복지부가, 여성의 취업, 직장내 차별, 경력단절여성의 직업훈련과 재취업 문제는 고용노동부가, 창업이나 기업인에 대한 지원은 중소벤처기업부가, 성범죄와 가정폭력, 데이트폭력 등의 문제는 법무부와 검찰, 경찰이, 아동의 양육과 돌봄 문제는 보건복지부와 교육부가 담당하면 되고 담당해야 한다"고 말했다.

그는 "상식적으로 누가 봐도 이 모든 사업들은 여가부 아닌 다른 부처가 해도 잘할 사업들"이라고 말했다.

그는 "올해 여가부의 예산은 1조2325억원"이라며 "그 중 한부모가족 아동 양육 및 돌봄 사업이 60%나 차지하고, 청소년 사회안전망, 디지털 성범죄 대응이 30%이고, 경력단절여성 취업지원은 8%에 불과하다. 여가부라는 별도의 부처를 만들고 장관, 차관, 국장들을 둘 이유가 없다"고 지적했다.

지난 대선에서도 여가부 폐지를 공약했던 유 전 의원은 "여성가족부를 폐지하겠다"면서 "타 부처 사업과 중복되는 예산은 의무복무를 마친 청년들을 위한 한국형 지아이빌(G.I.Bill, 제대군인 지원법)도입에 쓰겠다"고 말했다.

앞서 유 전 의원은 병역을 마친 이들에게 주택과 교육, 직업훈련, 연금, 경력인정 등에서 혜택을 제공을 약속했다. 이 가운데는 주택 청약시 가점을 부여하는 내용도 포함됐다.

그는 "대통령 직속으로 양성평등위원회를 설치하고 기재부, 보건복지부, 고용노동부, 교육부, 법무부, 행정안전부, 중소벤처기업부, 국방부 등 각 부처들이 양성평등 정책을 제대로 추진하도록 종합 조율하겠다"면서 "대통령이 직접 양성평등위원장을 맡아 남성과 여성 어느 쪽도 부당하게 차별 받지 않는 진정한 양성평등의 시대를 열겠다"고 말했다.

