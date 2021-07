[초동시각] 펀드 불완전판매 100% 원금 보상, 그 후..

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권의 사모펀드 불완전 판매에 대한 100% 원금 보상안이 이달 말 마무리 된다. 한투증권의 보상 작업은 순탄하게 진행 중이지만 금융권에는 아직 파문이 일고 있다.

지난 16일 10개 사모펀드 투자자들에게 원금 전액(1584억원)을 100% 선(先)보상하겠다고 나선 이후, 해당 펀드 판매로 문제가 된 은행·증권사들은 한투증권을 공공의 적으로 두고 볼멘소리를 터뜨리고 있다.

일면 이해가 되는 지적들이다. 사실 보상의 주체와 규모를 정하려면 잘못을 가려내야 한다. 무작정 해당 상품을 판 곳이 책임져야 한다며 선(先)보상할 수는 없다. 한투증권이 금융감독원의 제재심을 고려해 수백억원에 달하는 돈을 풀었다는 의견도 설득력이 있다. 펀드 불완전 판매에 따른 제재심이 끝나고 발표했다면 한투증권이 말하는 ‘고객에 대한 바른 생각, 바른 행동’에 대한 일말의 의심도 제기할 수 없었겠지만 한투증권은 굳이 제재심 전에 이 안을 내놨다. 금융감독원은 실제로 이 안을 감안해 징계 수위를 낮추기도 했으니, 경영진의 징계 경감을 위해 회사 돈을 썼다며 주주들이 배임 문제를 제기할 가능성도 있어 보인다.

그런데 한투증권을 향한 이 같은 금융권의 갖가지 방어 논리가 생성되는 동안, 어느 증권사 혹은 은행에서도 보상 문제를 해결했다는 소식은 듣지 못했다.

오히려 한투증권의 보상 작업이 마무리 단계에 접어들었다. 보상이 마무리 되면 한투증권은 줄줄이 터진 사모펀드 사태에서 자발적으로 ‘금융 소비자 보호’에 나선 유일한 증권사라는 이정표를 남기게 된다. 최근 금융권의 화두인 주주를 넘어 이해 관계자까지 이롭게 한다는 ESG를 몸소 실천한 증권사가 되는 것이다.

이로 인해 ESG등급 상향 조정도 기대해 볼 수 있다. 최근 금융권에서 줄줄이 내놓는 허울 좋은 ESG위원회나 빛 좋은 ESG청사진이 아닌, ‘소비자 신뢰’를 위한 실제적 조치에 나섰으니 ESG 등급의 상향 조정은 당연한 수순일 것이다. 지난해 한국기업지배구조원이 측정한 한투증권 모회사인 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 300 등락률 -0.30% 거래량 131,360 전일가 99,900 2021.07.06 11:52 장중(20분지연) 관련기사 한국투자증권, 가나아트와 VVIP마케팅[클릭 e 종목]"한국금융지주, 카뱅 상장 관련 이익 최대 5699억원"정일문 한투증권 사장 "10개 사모펀드 손실 100% 보상"(상보) close 의 ESG등급은 환경 부문에서 D등급이 나오면서 B등급에 그쳤다. 하지만 올해 보상안이 반영이 된다면 S(사회) 부문 점수가 높아지면서 A등급까지 치고 올라갈 수도 있을 것으로 보인다.

‘분쟁 많은 증권사’라는 멍에도 벗어던질 수 있다. 올 1분기 한투증권의 분쟁조정 건수는 135건으로 미래에셋(137건)에 이은 2위를 기록하고 있다. 이중 47건 정도가 사모펀드 관련 분쟁이다. 업계 관계자는 "각 분쟁의 내용이 다르긴 하지만, 원금을 보상했다는 점에서 일정 부분 분쟁 감소가 예상된다"고 했다.

무엇보다 ‘상품에 문제가 생기면 100% 원금 보상을 받을 수 있는 증권사’로 거듭날 수 있게 됐다. 금융상품에 대한 이해도가 부족할 수밖에 없는 소비자에게 ‘신뢰할 수 있는 금융업체’로 각인된다는 것은 무한한 경쟁력을 확보하는 것과 같다.

이는 한투증권의 보상안이 파격적이고 다양한 해석과 문제를 낳았던 안이었지만 가치 있는 선택으로 남을 수밖에 없는 이유다. 금융권에게는 선택의 시간이 다가오고 있다. 소비자를 위한 선택이 무엇인지 결론을 낼 시간이다. 금이 간 신뢰는 시간이 지날수록 그 틈이 벌어지기 마련이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr