상반기 80개 상장사 상호변경, 46%↑…한국앤컴퍼니·클라우드에어 등

[아시아경제 이선애 기자] 올해 상반기 상호를 변경한 상장회사가 총 80개사로 전년 동기(55개사) 대비 45.5%(25개사) 증가한 것으로 집계됐다.

6일 한국예탁결제원에 따르면 상반기 유가증권시장에서는 전년 동기(18개사) 대비 9개사 증가한 27개사가 사명을 바꿨다. 코스닥시장은 전년 동기(37개사) 대비 16개사 증가한 53개사가 상호를 변경했다.

최근 5년간 현황은 2017년 106개사, 2018년 80개사, 2019년 95개사, 지난해 95개사 등이다. 2018년에 감소한 이후 다시 증가하는 추세다.

올 상반기 상호변경 사유로는 '회사 이미지 제고'가 50개사(45.9%)로 가장 많았다. 이어 '사업 다각화' 34개사(31.2%), '회사분할/합병' 15개사(13.8%), '경영목적 및 전략 제고' 8개사(7.3%) 순으로 나타났다. 기타 사유는 최대주주 변경, 계열사 편입 등이 있었다.

다음은 상반기 상호변경 상장사 명단이다.

◇코스피 27개사

▲한국앤컴퍼니(주) ▲디엘(주) ▲우리금융캐피탈(주) ▲(주)화승코퍼레이션 ▲에스앤티에너지(주) ▲에스앤티중공업(주) ▲에스앤티모티브(주) ▲(주)에스앤티홀딩스 ▲기아(주) ▲미래에셋증권(주) ▲현대코퍼레이션(주) ▲디엘건설(주) ▲쌍용씨앤이(주) ▲(주)동성케미컬 ▲(주)선앤엘 ▲금호건설(주) ▲(주)에스지글로벌 ▲(주)티와이엠 ▲(주)팜젠사이언스 ▲(주)하이브 ▲(주)아센디오 ▲(주)대동 ▲(주)한국특강 ▲케이에이치필룩스(주) ▲세원이앤씨(주) ▲(주)에프앤에프홀딩스 ▲(주)에이프로젠메디신

◇코스닥 53개사

▲(주)클라우드에어 ▲(주)시티랩스 ▲(주)스포츠서울 ▲(주)휴먼엔 ▲(주)원바이오젠 ▲(주)씨오더블유오엔 ▲(주)이엔코퍼레이션 ▲(주)코아시아옵틱스 ▲현대무벡스 ▲(주)네오리진 ▲(주)제이시스메디칼 ▲(주)대호특수강 ▲(주)피에이치씨 ▲(주)폴라리스오피스 ▲(주)현대이지웰 ▲현대에이치티(주) ▲(주)골드앤에스 ▲케이에이치이엔티(주) ▲감성코퍼레이션(주) ▲(주)와이어블 ▲(주)현대에버다임 ▲(주)원익피앤이 ▲(주)파마리서치 ▲피에이치에이(주) ▲(주)ES큐브 ▲(주)수성이노베이션 ▲(주)맘스터치앤컴퍼니 ▲(주)초록뱀컴퍼니 ▲뉴지랩파마(주) ▲알에프머트리얼즈(주) ▲(주)블루베리엔에프티 ▲자안바이오(주) ▲(주)위메이드맥스 ▲(주)폴라리스웍스 ▲자안코스메틱(주) ▲(주)더에이치큐 ▲(주)인피니티엔티 ▲(주)누리플렉스 ▲㈜넥스턴바이오사이언스 ▲(주)에스엘바이오닉스 ▲(주)지유온 ▲씨앤티85(주) ▲(주)연이비앤티 ▲케이에이치일렉트론(주) ▲(주)일승 ▲애머릿지코퍼레이션 ▲(주)휴온스블러썸 ▲(주)이브이첨단소재 ▲(주)폴라리스우노 ▲지나인제약(주) ▲씨비아이 주식회사 ▲(주)중앙디앤엠 ▲(주)엠피대산

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr