뇌복제 로봇 만드는 사람들 조명…강수연·김현주·류경수 출연

넷플릭스는 연상호 감독의 영화 '정이(가제)'를 제작한다고 6일 전했다. 기후변화로 지구에서 살기 힘들어진 인류가 피난처인 쉘터에서 벌이는 내전을 그린 SF물이다. 승리의 열쇠가 될 용병 '정이'의 뇌복제 로봇을 성공시키려는 사람들을 조명한다. 강수연, 김현주, 류경수 등이 출연한다. 연 감독과 넷플릭스의 협력은 이번이 두 번째다. 앞서 지옥의 사자들을 만난 사람들이 지옥행 선고를 받는 내용의 '지옥'을 만든 바 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr