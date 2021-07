GS25, 밀리터리 프로그램 ‘강철부대’와 이색 상품 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 오는 8일부터 인기 리얼리티 밀리터리 프로그램 ‘강철부대’와 손잡고 이색 상품을 순차적으로 출시한다고 6일 밝혔다. 강철부대는 채널A에서 방송하고 있는 리얼리티 밀리터리 프로그램으로, 대한민국 최강의 특수 부대원들이 참여해 수행하는 미션을 군 전문가와 예능의 시각으로 다양한 스토리를 전개하고 있다.

이번에 선보이는 제품은 해군 PX에서 인기가 높은 베스트 상품이다. 해군 PX 소시지·용기면 카테고리 매출 1위 빅팜과 간짬뽕에 강철부대 디자인을 적용한 유어스강철부대빅팜, 강철부대제대로간짬뽕을 선보인다. 유어스강철부대닭가슴살3입 2종은 오는 15일 출시할 예정이다.

강철부대 제휴 상품 출시 기념으로 이달 유어스강철부대빅팜 2개 구매하면 1개를 증정하는 2+1행사를 진행한다.

GS25 관계자는 “고객들에게 색다른 밀리터리 푸드를 제공하고자 인기 서바이벌 프로그램 강철부대와 제휴를 통해 상품을 출시하게 됐다”며 “기성세대 고객뿐 아니라 MZ세대에게도 사랑받을 수 있는 다양한 상품을 지속적으로 출시하겠다”고 말했다.

