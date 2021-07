[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 안동시는 코로나19로 인해 올해 상반기에 유예했던 법인에 대한 정기 일반 세무조사를 7월부터 연말까지 실시한다고 6일 밝혔다.

조사대상은 지난 4월 안동시지방세심의위원회에서 심의한 결과 코로나19 상황을 감안해 예년 조사대상의 60%로 축소된 60개 업체다.

이들 법인을 대상으로 지방세 신고 적정 여부와 감면 부동산일 경우 해당 목적으로 직접사용 여부를 중점으로 살피게 된다.

안동시 관계자는 "공정하고 효율적인 법인 세무조사를 통해 세원관리 및 탈루·은닉 세원을 발굴해 조세 형평성 및 자주재원을 확보할 방침"이라며 "공평과세와 근거과세 실현 및 세목별 감면분야에 대한 세무지도를 통해 성실한 납세풍토 조성에 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr