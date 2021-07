전자랜드, ‘호캉스 쏜다’ 이벤트…여름휴가 지원 경품 증정

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 오는 31일까지 고객들의 여름휴가를 지원하는 ‘전자랜드가 호캉스 쏜다!’ 행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

전자랜드 회원이라면 전자랜드 공식 온라인 몰 홈페이지 또는 공식 앱을 통해 손쉽게 이벤트에 참여할 수 있다. 참여한 고객 중 총 1300여명을 추첨해 메리어트 호텔 동대문 숙박권(10명), 설빙 애플망고 치즈 빙수 기프티콘(100명), 배스킨라빈스 파인트 기프티콘(200명), 이디야 카페 아메리카노 기프티콘(1000명) 등의 경품을 제공한다.

한편, 전자랜드는 이달 다양한 에어컨 프로모션도 진행하고 있다. 전국 매장에서는 100만 원 이상 스탠드형 에어컨을 전자랜드 삼성 제휴 카드 또는 스페셜 롯데카드로 결제한 고객에게 최대 36개월 장기 무이자 혜택을 제공한다.

전자랜드 공식 온라인몰에서는 에어컨을 할인 판매하는 ‘올여름 에어컨! 가자! 전자랜드’ 프로모션을 진행한다. 행사에서는 브랜드별로 추천 모델에 한해 에어컨을 할인 판매하며, 각 상품별로 구매 시 최대 10만 원의 온라인몰 쿠폰을 제공한다.

전자랜드 관계자는 “본격적인 여름 휴가 시즌을 맞아 고객분들이 안전하고 즐거운 휴가를 보내실 수 있도록 이번 행사를 마련했다”며 “온라인몰에서는 이벤트는 물론 여름 가전 할인 행사도 진행하고 있으니 다양한 혜택과 함께 올여름을 준비하시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr