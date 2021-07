과기정통부, “17개월 만에 LTE 가입자 증가, 통계기준 변경 결과… 실제로는 감소”

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 최근 LTE 가입자가 17개월 만에 증가한 것과 관련해 통계기준 변경에 따른 일시적 결과라고 설명했다.

과기정통부는 5일 설명자료를 내고 5월 LTE 가입자가 증가했지만 이는 알뜰폰 선불 가입자를 분류하는 기준을 정비하는 과정에서 변경된 결과라고 밝혔다. 정비 결과 알뜰폰 3G 가입자는 63만 회선 감소했지만 LTE 가입자는 60만 회선, 5G 가입자는 3만 회선 증가했다. 과기정통부는 “기존 통계 방식을 적용할 경우 전체 LTE 가입자는 35만명 감소했을 것으로 추정된다”고 전했다.

앞서 과기정통부의 무선통신서비스 가입자 통계에 따르면 5월말 기준 LTE 가입자는 5116만9843명으로 4월(5092만392명)보다 24만9451명(0.5%) 증가해 2019년 12월 이후 17개월 만에 반등했다. 특히 이 기간 알뜰폰 LTE 가입자는 77만9678명 증가해 전체 5G 가입자 증가 폭(69만4194명)을 웃돌았다.

