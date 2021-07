임혜숙 장관 "이통 3사에 '국민 체감' 28㎓ 5G 서비스 부탁"

5일 취임 후 첫 기자간담회 개최

"내년 점검…정책방향 수립"

[아시아경제 차민영 기자] 임혜숙 과학기술정보통신부 장관은 5일 28㎓ 5G 서비스 활성화 방안에 대해 "이동통신 3사 대표들과 만나 국민 체감 서비스를 해달라고 부탁했다"고 밝혔다.

임 장관은 이날 오전 세종시 청사에서 취임 후 첫 기자 간담회를 열고 이 같이 밝히며 "올해 말까지 (기지국) 의무구축 기간을 거쳐 내년 점검 후 정책방향을 말하겠다"고 했다.

일명 '꿈의 5G' 등으로 불리는 28㎓ 대역 5G 서비스 구축 문제는 정부와 이통 3사 입장에서는 아픈 손가락이다. 이통사들은 막대한 구축 비용과 콘텐츠 부재 문제로 인해 기지국 구축에 속도를 내기 어려운 반면, 국민들은 5G 서비스 전반에 대한 만족도가 낮기 때문이다. 이통 3사는 주파수 할당 당시 올해 말까지 각각 1만5000국의 28㎓ 5G 기지국을 구축하겠다고 약속했다.

임 장관은 "기술적으로 28㎓ 공동 구축은 좋은 아이디어는 아니다"라며 "각각 망이 있고 좋은 아이디어는 아니라고 들었는데 아직 살펴보고 있지 않다"고 덧붙였다.

한편, 임혜숙 장관은 지난달 28일 5G 관련 주요 현안을 논의하기 위해 통신 3사 대표들과 간담회를 가졌다. 이날 간담회에는 박정호 SK텔레콤 대표, 구현모 KT 대표, 황현식 LG유플러스 대표가 참석했으며, 3.5㎓ 대역 5G 전국망 구축 추진현황과 28㎓ 대역 5G 활성화 방안 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr