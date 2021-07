[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 노란우산공제 기금 운용 시 ESG(환경 사회 지배구조) 평가 요소를 반영해 투자해 나가기로 했다고 5일 밝혔다.

중기중앙회는 자산운용지침(IPS)을 개정해 투자 의사결정 과정에 재무적 요소와 함께 ESG 등 비재무적 요소를 고려해 투자한다는 자산운용 원칙을 명시하기로 했다.

중기중앙회는 올해 처음으로 ESG 요소를 반영해 주식 및 채권 위탁운용 부문에서 약 3600억원을 집행하고 있다. 특히 채권 위탁운용사 평가 항목 중 '사회적 책임투자'를 신설했고 국내 녹색채권 직접투자도 시범적으로 실행했다.

중기중앙회 관계자는 "향후 위탁운용사 선정 시 ESG 관련 항목을 채권 이외의 부문에도 적용하고 ESG 위탁운용 성과에 따라 추가 집행을 검토할 계획"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr