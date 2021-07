삼성重, LNG운반선 6545억원 규모 수주

올해 수주 목표액의 71% 달성

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,990 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,701,470 전일가 6,990 2021.07.05 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 6545억 규모 LNG선 공급계약 체결삼성重, 엔진 없이 연료전지로 가는 LNG 운반선 만든다모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 이 6545억원 규모의 선박을 수주했다. 이번 계약으로 올해 수주 목표액(91억달러)의 71%를 달성했다.

삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,990 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,701,470 전일가 6,990 2021.07.05 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 6545억 규모 LNG선 공급계약 체결삼성重, 엔진 없이 연료전지로 가는 LNG 운반선 만든다모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 오세아니아 지역 선사로부터 18만㎥급 LNG운반선 3척을 수주했다고 5일 공시했다. 이들 선박은 2024년 2월까지 순차적으로 인도될 예정이다.

삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,990 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,701,470 전일가 6,990 2021.07.05 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 6545억 규모 LNG선 공급계약 체결삼성重, 엔진 없이 연료전지로 가는 LNG 운반선 만든다모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 이 수주한 LNG운반선은 메탄 슬립(Methane slip)을 감소시키고 연비가 대폭 향상된 MAN ES社의 차세대 LNG 이중연료엔진(ME-GA)이 탑재될 예정이다.

또 선박과 바닷물 사이의 마찰저항을 줄여 연비를 높이는 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,990 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,701,470 전일가 6,990 2021.07.05 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 6545억 규모 LNG선 공급계약 체결삼성重, 엔진 없이 연료전지로 가는 LNG 운반선 만든다모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 의 공기윤활시스템인 세이버 에어Ⅱ(SAVER Air Ⅱ)와 경제·안전 운항 스마트십 솔루션 에스베슬(SVESSEL)도 적용된다.

삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,990 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,701,470 전일가 6,990 2021.07.05 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 6545억 규모 LNG선 공급계약 체결삼성重, 엔진 없이 연료전지로 가는 LNG 운반선 만든다모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 관계자는 "강화된 온실가스 배출 규제에 대응하는 최신 친환경 엔진 기술 선점으로 LNG운반선 시장에서의 입지가 더욱 탄탄해질 것으로 기대된다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr