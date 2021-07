한화큐셀-삼성전자, '제로 에너지 홈' 구축 위한 업무협약 체결

한화큐셀, ESS로 전력 생산·저장, 데이터 관리

삼성전자, 에너지 절감 서비스 제공

[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 44,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 44,500 2021.07.05 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 2Q 역대급 실적…화학업계 '불타오르네'[클릭 e종목] “한화솔루션, 태양광 바닥 확인했다”한화솔루션, 폐열로 이산화탄소 年 1500t 줄인다 close 그린에너지 부문인 한화큐셀과 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,100 2021.07.05 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고"사람을 이해·배려하는 로봇청소기"…삼성 디자이너들이 말하는 '제트봇 AI'"프리미엄이 대세"…올해 QLED·OLED 출하량 신기록 경신한다 close 가 글로벌 가정용 에너지 시장을 선도하기 위한 전략적 협력을 추진한다. 미국, 독일, 한국 등 주요 태양광 모듈 시장에서 점유율 1위를 달성한 한화큐셀과 전 세계 가전 시장에서 높은 브랜드 파워를 가진 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,100 2021.07.05 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고"사람을 이해·배려하는 로봇청소기"…삼성 디자이너들이 말하는 '제트봇 AI'"프리미엄이 대세"…올해 QLED·OLED 출하량 신기록 경신한다 close 의 시너지 창출이 기대된다.

한화큐셀과 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,100 2021.07.05 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고"사람을 이해·배려하는 로봇청소기"…삼성 디자이너들이 말하는 '제트봇 AI'"프리미엄이 대세"…올해 QLED·OLED 출하량 신기록 경신한다 close 는 지난 2일 한화그룹 본사 사옥에서 '제로 에너지 홈(Zero Energy Home)' 구축을 위한 상호 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 협약은 양사 기기 및 소프트웨어 플랫폼 간 연동으로 에너지의 생산, 저장, 사용, 관리가 통합된 종합 에너지 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

제로 에너지 홈이란 가정에서 직접 생산한 에너지를 효율적으로 사용해, 에너지 독립을 실현하고 탄소 배출량을 감축하는 개념이다. 주로 태양광 발전으로 에너지를 생산하는 ‘액티브(Active) 기술’과 에너지 손실을 최소화하는 기기와 자재를 활용한 ‘패시브(Passive) 기술’로 구현된다.

한화큐셀은 가정용 태양광 모듈과 에너지 저장 장치(ESS)로 전력을 생산하고 저장하며, 자체 에너지 관리 플랫폼 커넥트(Q.ONNECT)를 통해 실시간으로 발전량, 충전량, 총 사용량 데이터를 수집하고 관리한다. 또 기상 예측에 따른 예상 충전량 데이터를 활용해 최적의 ESS운전 서비스를 제공한다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,100 2021.07.05 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고"사람을 이해·배려하는 로봇청소기"…삼성 디자이너들이 말하는 '제트봇 AI'"프리미엄이 대세"…올해 QLED·OLED 출하량 신기록 경신한다 close 는 이 데이터를 기반으로 스마트싱스 에너지 플랫폼에서 에코 히팅 시스템(EHS) 히트펌프 와 각종 가전제품이 소비하는 에너지를 가장 효율적으로 관리할 수 있는 에너지 절감 서비스를 제공한다. 스마트싱스는 오픈형 플랫폼으로, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,100 2021.07.05 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고"사람을 이해·배려하는 로봇청소기"…삼성 디자이너들이 말하는 '제트봇 AI'"프리미엄이 대세"…올해 QLED·OLED 출하량 신기록 경신한다 close 제품이 아니더라도 추후 사용자가 다양한 사물인터넷(IoT) 가전을 연동시켜 관리할 수 있는 것이 큰 장점이다. 또 양사는 국내외 실증 사업은 물론, 가정용 에너지 시장이 발달한 미국과 유럽을 중심으로 공동 영업 등 사업 협력을 전개할 예정이다.

김희철 한화큐셀 사장은 "양사 간 시너지를 통해 글로벌 가정용 에너지 시장에서 확고한 입지를 다질 것"이라고 말했다.

이재승 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,100 2021.07.05 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고"사람을 이해·배려하는 로봇청소기"…삼성 디자이너들이 말하는 '제트봇 AI'"프리미엄이 대세"…올해 QLED·OLED 출하량 신기록 경신한다 close 생활가전사업부장은 "한화큐셀과의 협력을 통해 선진국 가정용 에너지 시장을 공략하겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr